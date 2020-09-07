Светлана Хоркина: чуть не выиграла соревнования по стрельбе из лука

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина рассказала, что чуть было не выиграла соревнования по стрельбе из лука. Спортсменка в шутку заявила, что намерена попасть в сборную России по этому виду спорта.

«Тренер сказал, что у меня хорошие данные в таком интересном и в то же время сложном виде спорта, как стрельба из лука. Я чуть не выиграла соревнования!

Спасибо большое за прекрасный, семейный, воскресный, спортивный день. Я, может быть, начну серьёзно тренироваться и попаду в сборную команду России по стрельбе из лука», — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографиям.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Светланы Хоркиной.

41-летняя Хоркина — двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях (1996, 2000), девятикратная чемпионка мира, в том числе трижды в абсолютном первенстве и пять раз — в упражнениях на брусьях, 13-кратная чемпионка Европы (трижды в абсолютном первенстве).