Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Светлана Хоркина: чуть не выиграла соревнования по стрельбе из лука

Светлана Хоркина: чуть не выиграла соревнования по стрельбе из лука
Другие / Прочие виды спорта 0

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина рассказала, что чуть было не выиграла соревнования по стрельбе из лука. Спортсменка в шутку заявила, что намерена попасть в сборную России по этому виду спорта.

«Тренер сказал, что у меня хорошие данные в таком интересном и в то же время сложном виде спорта, как стрельба из лука. Я чуть не выиграла соревнования!

Спасибо большое за прекрасный, семейный, воскресный, спортивный день. Я, может быть, начну серьёзно тренироваться и попаду в сборную команду России по стрельбе из лука», — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографиям.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Светланы Хоркиной.

41-летняя Хоркина — двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях (1996, 2000), девятикратная чемпионка мира, в том числе трижды в абсолютном первенстве и пять раз — в упражнениях на брусьях, 13-кратная чемпионка Европы (трижды в абсолютном первенстве).

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020