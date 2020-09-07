Легкоатлетка из США призвала МОК снять запрет на политическую пропаганду на ОИ

Темнокожая метательница молота из США Гвен Берри призвала Международный олимпийский комитет (МОК) изменить Олимпийскую хартию, отменив правило 50, запрещающее политическую, религиозную или расовую пропаганду на олимпийских состязаниях. Видеообращение легкоатлетки опубликовано на сайте газеты New York Times.

«Я одна из лучших копьеметательниц всех времен и горжусь тем, что являюсь членом олимпийской команды США. Томас Бах, знаю, что вы хотите сохранить Олимпийские игры как место, где царит гармония и основное внимание уделяется исключительно спорту. Вы требуете от атлетов, чтобы они раздвигали границы возможного и стремились к совершенству. Пора и вам сделать то же самое. Вы должны избавиться от статьи номер 50 и предложить что-то другое», — сказала Берри, обращаясь к президенту МОК.

Став победительницей на Панамериканских играх 2019 года, Берри на пьедестале почёта подняла сжатый кулак в знак протеста против социального неравенства, за что подверглась санкциям со стороны НОК США и МОК, а также лишилась нескольких спонсорских контрактов. При этом в большинстве лиг и чемпионатов мира допускаются акции в виде преклонения колена и надписей Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).