Турнир претендентов по шахматам будет возобновлён 1 ноября 2020 года

Международная шахматная федерация ФИДЕ после консультаций с игроками и организаторами объявила о возобновлении турнира претендентов. 8-й тур запланирован на 1 ноября 2020 года.

«Согласно контракту Екатеринбург — город, организовавший первый тур турнира претендентов на высшем уровне в марте 2020 года, по-прежнему считается городом-организатором. Однако, учитывая эпидемиологическую ситуацию, ФИДЕ назначила резервную площадку. Город Тбилиси в Грузии официально утвержден в качестве альтернативы, и он готов принять турнир в те же сроки. Мы также находимся в контакте с другими потенциальными принимающими городами из нескольких стран, куда может быть перенесено мероприятие в случае возникновения дополнительных ограничений в России и Грузии», — говорится в официальном сообщении на сайте ФИДЕ.

Турнир претендентов был прерван после первого круга из-за пандемии коронавируса. В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв, набравшие по 4,5 очка.