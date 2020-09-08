Турнир претендентов по шахматам будет возобновлён 1 ноября 2020 года

Международная шахматная федерация ФИДЕ после консультаций с игроками и организаторами объявила о возобновлении турнира претендентов. 8-й тур запланирован на 1 ноября 2020 года.
«Согласно контракту Екатеринбург — город, организовавший первый тур турнира претендентов на высшем уровне в марте 2020 года, по-прежнему считается городом-организатором. Однако, учитывая эпидемиологическую ситуацию, ФИДЕ назначила резервную площадку. Город Тбилиси в Грузии официально утвержден в качестве альтернативы, и он готов принять турнир в те же сроки. Мы также находимся в контакте с другими потенциальными принимающими городами из нескольких стран, куда может быть перенесено мероприятие в случае возникновения дополнительных ограничений в России и Грузии», — говорится в официальном сообщении на сайте ФИДЕ.
Турнир претендентов был прерван после первого круга из-за пандемии коронавируса. В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв, набравшие по 4,5 очка.
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