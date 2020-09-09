Экс-украинка Маркарян победила в метании копья на чемпионате России

Чемпионка Европы 2012 года в метании копья Вера Маркарян одержала победу на чемпионате России по лёгкой атлетике. Результат спортсменки — 56,97 метра. Второе место заняла Мария Рыбникова (Сафонова), которая метнула копьё на 53,12 метра, замкнула тройку Ксения Зыбина (51,90 м).

Крымчанка Маркарян (в девичестве — Ребрик) ранее выступала за Украину, под флагом которой стала чемпионкой Европы. В мае 2014 года после присоединения Крыма к Российской Федерации спортсменка получила российское гражданство.

Чемпионат России по лёгкой атлетике. Метание копья. Женщины

1. Вера Маркарян (Ребрик) — 56,97 м

2. Мария Рыбникова (Сафонова) — 53,12 м

3. Ксения Зыбина — 51,90 м

4. Маргарита Худякова — 42,06 м

5. Дарья Лунёва — 34,32 м.