Экс-украинка Маркарян победила в метании копья на чемпионате России
Чемпионка Европы 2012 года в метании копья Вера Маркарян одержала победу на чемпионате России по лёгкой атлетике. Результат спортсменки — 56,97 метра. Второе место заняла Мария Рыбникова (Сафонова), которая метнула копьё на 53,12 метра, замкнула тройку Ксения Зыбина (51,90 м).
Крымчанка Маркарян (в девичестве — Ребрик) ранее выступала за Украину, под флагом которой стала чемпионкой Европы. В мае 2014 года после присоединения Крыма к Российской Федерации спортсменка получила российское гражданство.
Чемпионат России по лёгкой атлетике. Метание копья. Женщины
1. Вера Маркарян (Ребрик) — 56,97 м
2. Мария Рыбникова (Сафонова) — 53,12 м
3. Ксения Зыбина — 51,90 м
4. Маргарита Худякова — 42,06 м
5. Дарья Лунёва — 34,32 м.
- 9 сентября 2020
-
14:15
-
13:58
-
12:19
-
10:00
-
09:19
- 8 сентября 2020
-
23:30
-
22:50
-
22:20
-
21:01
-
20:19
-
19:30
-
19:16
-
18:26
-
16:21
-
11:31
-
00:47
- 7 сентября 2020
-
22:01
-
21:40
-
21:13
-
20:20
-
18:09
-
17:37
-
15:32
-
15:25
-
14:19
-
12:04
-
11:18
- 6 сентября 2020
-
21:38
-
20:45
-
20:13
-
18:33
-
18:23
-
13:28
-
00:16
- 5 сентября 2020
-
23:38
Партнерский контент