Легков, Крюков и Кругловы выступили против разрушения лыжных трасс ради песчаного карьера

Двукратный олимпийский чемпион советский биатлонист Николай Круглов, его сын четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов и олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Александр Легков и Никита Крюков выступили против строительства карьера по добыче формовочных песков на месте лыжных трасс в поселке Дубравный под Нижним Новгородом. Они подписали петицию, адресованную губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.
«Организация-подрядчик в обход регионального правительства уже получила в Москве лицензию на строительство песчаного карьера на территории лесного массива площадью 40 гектар на ближайшие 20 лет. Это уничтожит не только лыжные трассы баз «Олень» и «Красное Сормово», на которых тренируется наше подрастающее поколение спортсменов, но и все излюбленные места любителей активного образа жизни!
Эти трассы существуют с середины прошлого века и являются излюбленным местом тренировок и активного отдыха нижегородцев всех возрастов. На базах «Красное Сормово» и «Олень» занимаются около тысячи детей и юношей в секциях спортивного ориентирования и лыжных гонок. Здесь проводятся мероприятия по зимним и летним видам спорта.
Строительство карьера в таком месте — грубое нарушение интересов нижегородцев. Давайте не позволим уничтожить наш лес и наши лыжные трассы», — отмечается в петиции на сайте Change.org.
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