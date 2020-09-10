Дарья Клишина показала яркое фото в белом наряде
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина показала новое фото в своём «инстаграме». На снимке спортсменка, одетая в белый наряд, листает журнал.
«Сила женщины в улыбке. Когда женщина улыбается, её глаза горят, она излучает радость и уверенность», — написала Клишина.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Дарьи Клишиной.
Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира (2017), двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы (2014).
Клишина с 2013 года живёт и тренируется в США. Именно по этой причине в июле 2016 года Дарья стала единственной российской спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к соревнованиям Олимпиады-2016 в Бразилии как нейтральный спортсмен.
Дарья Клишина показала фото в платье на фоне водопада
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