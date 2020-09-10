Дарья Клишина показала яркое фото в белом наряде

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина показала новое фото в своём «инстаграме». На снимке спортсменка, одетая в белый наряд, листает журнал.

«Сила женщины в улыбке. Когда женщина улыбается, её глаза горят, она излучает радость и уверенность», — написала Клишина.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Дарьи Клишиной.

Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира (2017), двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы (2014).

Клишина с 2013 года живёт и тренируется в США. Именно по этой причине в июле 2016 года Дарья стала единственной российской спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к соревнованиям Олимпиады-2016 в Бразилии как нейтральный спортсмен.