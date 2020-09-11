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Ласицкене — о US Open: будем болеть и отправлять свою силу и энергию Медведеву

Ласицкене — о US Open: будем болеть и отправлять свою силу и энергию Медведеву
Другие / Лёгкая атлетика 0

Трёхкратная чемпионка мира по лёгкой атлетике Мария Ласицкене, специализирующаяся на прыжках в высоту, рассказала, что смотрит практически все эфиры мужа, комментатора Eurosport Владаса Ласицкаса, который в эти дни работает на US Open.

«Смотрю все его эфиры. Немножко слежу и за тем, что не он комментирует. Всей семьёй смотрим, наслаждаемся теннисом. У него были разные матчи в хорошее время, с 22 до 2. Сегодня я ночью не смотрела. Заставляла себя уснуть. Плюс два часа — сложно для меня. Лежала и ждала, когда усну, поэтому не смотрела, но ещё есть возможность.

Ждать ли победы от Даниила Медведева в сегодняшнем полуфинале с Домиником Тимом? Я не эксперт в этой области, просто зритель. Наблюдаю за этой красотой, за характером. Теннис — красивый и сложный вид спорта. Им можно только наслаждаться. Болеть, конечно, будем. А также отправлять свою силу и энергию Даниилу», — приводит слова Ласицкене Sport24.

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