Хант в 4-й раз выиграл Кубок мира по хайдайвингу в Крыму, Федотов стал третьим

В Ялте прошёл Кубок мира по хайдайвингу CRIMEA HIGH DIVING WORLD CUP 2020, победителем которого в четвёртый раз подряд стал двукратный чемпион мира Гэрри Хант, который за прошедший год сменил британское гражданство на французское.

В отличие от предыдущих лет, когда соревнования проходили на скале Дива в поселке Симеиз, в этом году турнир состоялся в акватории ялтинского порта. Спортсмены прыгали с модульной вышки высотой 27 м, которую можно разбирать, транспортировать и устанавливать в любой точке. За прыжками зрители наблюдали с ялтинской набережной.

В соревнованиях приняли участие 13 спортсменов из разных стран мира: Франции, Великобритании, Португалии, Колумбии, США, Беларуси, Румынии, Люксембурга и Испании. Россию представляли Артём Сильченко, Игорь Семашко и Никита Федотов, который стал бронзовым призёром турнира. Вторым стал Константин Попович из Румынии. В судейскую коллегию входил двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин.