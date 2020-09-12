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«Моё море». Алла Шишкина выложила в соцсети подводные съёмки в Чёрном море

«Моё море». Алла Шишкина выложила в соцсети подводные съёмки в Чёрном море
Другие / Водные виды спорта 0

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина разместила на своей странице в «Инстаграме» видео подводного плавания в Чёрном море.

«Моё море. С самого детства я обожала животный мир. Никогда не боялась насекомых, змей и ящериц. Залипала на каналах о природе, но самыми моими любимыми фильмами были «Одиссеи» команды Кусто. Необычайно красивые подводные съёмки и подробный рассказ про обитателей морских глубин и непролазных пещер, гигантов и совсем маленьких, почти невидимых малышах.

Я всегда мечтала поплавать в таких же красивых морях и океанах и очень рада, что мне это удалось и, надеюсь, ещё удастся. Сегодня небольшой кусочек видео подводного мира Чёрного моря. Пусть не такой красочный, как Мальдивы или Египет, но зато родной», — написала Шишкина.

Видео можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».

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