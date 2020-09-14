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«На глазах у изумлённой публики». Алла Шишкина с подругой выступили на отдыхе в Ялте

«На глазах у изумлённой публики». Алла Шишкина с подругой выступили на отдыхе в Ялте
Другие / Водные виды спорта 0

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала об импровизированном выступлении в одном из открытых бассейнов Ялты, где спортсменка находится на отдыхе.

«На глазах у изумлённой публики. Исполнили дуэт с Яной Санжаровской. Мы знакомы с девяти лет и с тех пор остаёмся очень близкими подругами. Периодически вспоминаем программы, которые делали вместе, — это были групповые выступления. Теперь решили поплавать в дуэте.

Обычно на отдыхе я не палюсь и тщательно скрываю, что могу красиво плавать, но тут был особый случай. Яна не надевала зажим около 12 лет. И мы поняли, что это как кататься на велосипеде — навсегда с тобой. А я забыла зажим в номере, до которого долго идти. Поэтому на подводных съёмках вы можете заметить, как нещадно из моего носа выходят пузыри. Промыла всё знатно. Как вам наш коротенький этюд на тему синхронного плавания?» — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».

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