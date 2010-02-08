Руднев: в матче с "Сибиряком" Фернандиньо сыграл великолепно

Главный тренер столичного мини-футбольного клуба «Динамо-Ямал» Юрий Руднев прокомментировал победу своих подопечных над «Сибиряком» в матче 14-го тура Суперлиги чемпионата России со счётом 4:2. В частности, наставник отметил игру бразильских новичков Кака и Фернандиньо.

«У меня ощущение от игры очень хорошее. Капитан нашей команды Павел Степанов сыграл отлично на своём привычном уровне. Были некоторые проблемы: одна четвёрка была лишена двух игроков, которые постоянно играли. Это Владислав Шаяхметов и Анатолий Бадретдинов, по разным причинам пропустившие встречу. Сегодня состоялся дебют новых игроков команды — Кака и Фернандиньо, которых мы взяли в период дозаявки. Могу сказать, что Фернандиньо выступил великолепно: он и забил гол, и двигался правильно, и постоянно помогал партнёрам. Кака на данный момент в функциональном плане отстаёт от того ритма, который показывают игроки „Динамо-Ямал“. Ребята справились с напряжением, за что им большое спасибо.

Нашей основной задачей было вернуть „сборников“ на их уровень работы в клубе. На мой взгляд, мы с этой задачей справились. Соперник в свою очередь тактически сыграл очень грамотно. Игра его была не только закрытая: „Сибиряк“ нас прессинговал, проводил хорошие контратаки и позиционно действовал хорошо. Что касается реализации моментов, скажу так: и мы, и подопечные моего коллеги должны были забивать больше», — приводит слова наставника пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.