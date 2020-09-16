Бывший глава ВФЛА Балахничёв приговорён парижским судом к трём годам тюрьмы

Экс-глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв приговорён парижским судом к трём годам тюрьмы по делу о сокрытии положительных допинг-проб российских легкоатлетов, сообщает «Р-Спорт».

Балахничёв возглавлял ВФЛА с 1990 по 2015 год. По тому же делу был осуждён 87-летний Ламин Диак, бывший глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Впервые Диак был арестован французской полицией в ноябре 2015 года. Сообщалось, с 2001 по 2012 год тесты более 800 легкоатлетов из разных стран мира, в том числе из России, вызывали подозрения. В IAAF знали о положительных пробах россиян, однако за вознаграждение Ламин Диак закрывал на это глаза, а деньги получал именно от Валентина Балахничёва.