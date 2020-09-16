Бывший глава ВФЛА Балахничёв приговорён парижским судом к трём годам тюрьмы
Экс-глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв приговорён парижским судом к трём годам тюрьмы по делу о сокрытии положительных допинг-проб российских легкоатлетов, сообщает «Р-Спорт».
Балахничёв возглавлял ВФЛА с 1990 по 2015 год. По тому же делу был осуждён 87-летний Ламин Диак, бывший глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
Впервые Диак был арестован французской полицией в ноябре 2015 года. Сообщалось, с 2001 по 2012 год тесты более 800 легкоатлетов из разных стран мира, в том числе из России, вызывали подозрения. В IAAF знали о положительных пробах россиян, однако за вознаграждение Ламин Диак закрывал на это глаза, а деньги получал именно от Валентина Балахничёва.
Экс-глава IAAF осуждён за сокрытие положительных допинг-проб российских легкоатлетов
- 16 сентября 2020
-
16:03
-
15:59
-
14:22
-
12:16
-
11:10
-
03:07
- 15 сентября 2020
-
13:11
- 14 сентября 2020
-
21:31
-
20:28
-
19:01
-
18:11
-
17:53
-
16:15
-
14:58
-
13:45
-
10:04
-
09:19
-
00:42
- 13 сентября 2020
-
22:14
-
19:48
-
19:05
-
18:19
-
13:15
-
03:44
- 12 сентября 2020
-
23:37
-
22:37
-
21:28
-
21:01
-
19:01
-
16:59
-
15:56
-
14:59
-
12:19
-
01:54
-
00:52
Партнерский контент