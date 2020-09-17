Бубка: поздравляю Дюплантиса, что побил мой рекорд! Счастлив за лёгкую атлетику

Олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Сергей Бубка прокомментировал новое достижение шведского легкоатлета Армана Дюплантиса. На очередном этапе «Бриллиантовой лиги» Дюплантис прыгнул на 6,15 м, установив новый мировой рекорд. Он превзошёл рекорд, установленный Бубкой в 1994 году. Тогда украинец прыгнул на 6,14 м.

«Поздравляю Армана с тем, что побил мой рекорд! Великолепный результат! Я счастлив за него и его родителей, они прекрасные люди.

Также я счастлив за лёгкую атлетику и спорт в целом, ведь теперь у нас есть такая яркая звезда на годы вперёд! Желаю ему всего лучшего и новых высот», — написал Бубка в своём «твиттере».

Дюплантис ранее установил ещё один мировой рекорд. Он является рекордсменом мира по прыжкам в высоту в помещении. Его результат составляет 6,18 м. При этом за неделю до этого молодой швед прыгнул на 6,17 м, побив рекорд француза Рено Лавиллени (6,16).