Арман Дюплантис: когда установил мировой рекорд, испытывал скорее облегчение, чем радость

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис поделился эмоциями от нового мирового рекорда, который он установил на этапе «Бриллантовой лиги» в Риме (6,15 м). Дюплантис улучшил рекорд Сергея Бубки, который держался 26 лет.
«Наконец-то установил мировой рекорд! Это очень круто! Я хотел прыгнуть на 6,15 м. На мне постоянно было давление, ведь все говорили о мировом рекорде. Я понимал, что нужно его установить, чтобы меня перестали о нём спрашивать. Поэтому когда установил мировой рекорд, я испытывал скорее облегчение, чем радость.
Это просто невероятно. Турнир получился очень тяжёлым. Но мне удалось на последних прыжках найти свой ритм.
Ещё в начале сезона мы вообще не знали, будут ли проводиться соревнования. Поэтому рекорд получился неожиданным, я очень рад», — цитирует Дюплантиса Olympic Channel.
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