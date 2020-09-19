Красильников и Стояновский вышли в полуфинал ЧЕ по пляжному волейболу

Две российские пары вышли в полуфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу среди мужских команд, который проходит в Юрмале (Латвия).

Чемпионы мира 2019 года по пляжному волейболу Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в четвертьфинале обыграли волейболистов из Норвегии Хендрика Николая Мола и Матиаса Бернтсена со счётом 2:0 (21:14, 21:9).



Ещё одна российская пара, Никита Лямин и Тарас Мыськив, на стадии 1/4 финала нанесла поражение швейцарскому дуэту Марко Краттигер и Флориан Брир — 2:0 (21:15, 21:18).



За выход в финал российские пляжники сыграют друг с другом. Полуфиналы, матч за третье место и финал запланированы на воскресенье, 20 сентября.



Ранее в соревнованиях женщин в полуфинал чемпионата Европы пробились россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина.