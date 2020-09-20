Трофимова и Чечун стали победителями Московского марафона
Легкоатлетка Сардана Трофимова стала победительницей Московского марафона. Дистанцию 42,2 километра она преодолела за 2 часа 28 минут 2 секунды — это её новый личный рекорд. Второй стала Елизавета Ерохина, третьей — Ирина Сергеева.
В мужском зачёте первым оказался Юрий Чечун с результатом 2 часа 16 минут 7 секунд. Серебряная медаль досталась Искандеру Ядгарову, бронзовая — Николаю Волкову.
Московский марафон проводится с 2013 года. В 2020-м в нем приняло участие около 25 тысяч человек.
Московский марафон, мужчины. 42,2 км
1. Юрий Чечун — 2:16.07
2. Искандер Ядгаров — +0.09
3. Николай Волков — +02.14
Женщины. 42,2 км
1. Сардана Трофимова — 2:28.02
2. Елизавета Ерохина — +07.34
3. Ирина Сергеева — +13.13.
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