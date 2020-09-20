Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Трофимова и Чечун стали победителями Московского марафона

Трофимова и Чечун стали победителями Московского марафона
Другие / Лёгкая атлетика 0

Легкоатлетка Сардана Трофимова стала победительницей Московского марафона. Дистанцию 42,2 километра она преодолела за 2 часа 28 минут 2 секунды — это её новый личный рекорд. Второй стала Елизавета Ерохина, третьей — Ирина Сергеева.

В мужском зачёте первым оказался Юрий Чечун с результатом 2 часа 16 минут 7 секунд. Серебряная медаль досталась Искандеру Ядгарову, бронзовая — Николаю Волкову.

Московский марафон проводится с 2013 года. В 2020-м в нем приняло участие около 25 тысяч человек.

Московский марафон, мужчины. 42,2 км

1. Юрий Чечун — 2:16.07
2. Искандер Ядгаров — +0.09
3. Николай Волков — +02.14

Женщины. 42,2 км

1. Сардана Трофимова — 2:28.02
2. Елизавета Ерохина — +07.34
3. Ирина Сергеева — +13.13.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020