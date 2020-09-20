Макрогузова и Холомина — бронзовые призёры ЧЕ по пляжному волейболу

Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале (Латвия).

В матче за третье место Макрогузова и Холомина одержали победу над представительницами Чехии Барбарой Херманновой и Маркетой Слуковой-Науш со счётом 2:0 (25:23, 21:18).

В финале чемпионата Европы швейцарки Йоана Хайдрих и Анук Верж-Депре победили немок Ким Беренс и Цинью Тильманн со счётом 2:1 (18:21, 21:14, 18:16).

Накануне в полуфинале Макрогузова и Холомина уступили немецкой паре – 0:2 (19:21, 17:21).

В 2017 и 2018 годах Макрогузова и Холомина дважды становились победительницами молодёжного чемпионата Европы U22.

Позднее будут разыграны медали в соревнованиях мужчин. Российские пары сыграют как в финале, так и в матче за бронзу.