Красильников и Стояновский — серебряные призёры чемпионата Европы в Юрмале

Российские пары потерпели поражения в медальных матчах чемпионата Европы по пляжному волейболу в Юрмале (Латвия).
Действующие чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в финале уступили норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму со счётом 0:2 (19:21, 15:21) и стали серебряными призёрами соревнований.
Норвежцы побеждают на чемпионате Европы третий год подряд. В 2019 году в финале первенства континента в Москве они обыграли другой российский дуэт Константин Семёнов/Илья Лешуков.
В матче за бронзовые медали чемпионата Европы – 2020 россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив уступили итальянской паре Паоло Николаи/Даниэле Лупо со счётом 1:2 (21:17, 21:23, 12:15).
Ранее бронзовыми призёрами чемпионата Европы стали Надежда Макрогузова и Светлана Холомина.
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