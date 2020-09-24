Матч гандбольной Лиги чемпионов «Ростов-Дон» — «Бухарест» перенесён из-за заражения коронавирусом одной из гандболисток ростовской команды, сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола.
Встреча должна была пройти 27 сентября в Бухаресте (Румыния). Сообщается, что «Ростов-Дон» находится на карантине после проведённого в начале недели тестирования. Встреча перенесена на неопределённый срок.
Ближайший матч чемпионата России «Ростов-Дон» — «АГУ-Адыиф» запланирован на 14 октября.
Тренировочный сбор национальной команды России пройдёт в Новогорске с 27 сентября по 8 октября. Гандболистки начинают подготовку к чемпионату Европы, который пройдёт в декабре 2020 года в Дании и Норвегии.
Несколько случаев заражения коронавирусом также были выявлены в «Луче».
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