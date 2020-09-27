«Эльфийская принцесса». Подписчики оценили фото Клишиной в белом платье

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новую фотографию.

«Тепла вам в ленту», — написала Клишина.

Посмотреть фотографию можно на странице Дарьи Клишиной в "Инстаграме".

Подписчики легкоатлетки оценили снимок.

«Утро эльфийской принцессы».

«Самая красивая девочка в мире».

«Необыкновенно красива, как и всегда».

Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира (2017), двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы (2014).

Клишина с 2013 года живёт и тренируется в США. Именно по этой причине в июле 2016 года Дарья стала единственной российской спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к соревнованиям Олимпиады-2016 в Бразилии как нейтральный спортсмен.