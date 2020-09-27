Француз Алафилипп стал чемпионом мира по велоспорту

Француз Жюлиан Алафилипп стал победителем групповой гонки на чемпионате мира по шоссейному велоспорту в Имоле (Италия).



Второе место занял бельгиец Воут ван Арт, а третьим финишировал швейцарец Марк Хирши. Лучшим из россиян оказался Дмитрий Страхов — 52-я позиция.



Алафилипп совершил решающий рывок за 12 км до финиша и привёз ближайшим преследователям 24 секунды.



Чемпионат мира. Имола, Италия

Мужчины. 258,2 км



1. Жюлиан Алафилипп (Франция) – 6.38,34

2. Воут ван Арт (Бельгия) – +0,24

3. Марк Хирши (Швейцария) – +0,24

4. Михал Квятковски (Польша) – +0,24

5. Якоб Фульсан (Дания) – +0,24

6. Примож Роглич (Словения) – +0,24

7. Майкл Мэттьюс (Австралия) – +0,53

8. Алехандро Вальверде (Испания) – +0,53

9. Максимилиан Шахман (Германия) – +0,53

10. Дамиано Карузо (Италия) – +0,53…

52. Дмитрий Страхов (Россия) – +20,13…

75. Сергей Чернецкий (Россия) – +21,59…

82. Иван Ровный (Россия).