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Француз Алафилипп стал чемпионом мира по велоспорту

Француз Алафилипп стал чемпионом мира по велоспорту
Другие / Велоспорт 0

Француз Жюлиан Алафилипп стал победителем групповой гонки на чемпионате мира по шоссейному велоспорту в Имоле (Италия).

Второе место занял бельгиец Воут ван Арт, а третьим финишировал швейцарец Марк Хирши. Лучшим из россиян оказался Дмитрий Страхов — 52-я позиция.

Алафилипп совершил решающий рывок за 12 км до финиша и привёз ближайшим преследователям 24 секунды.

Чемпионат мира. Имола, Италия
Мужчины. 258,2 км

1. Жюлиан Алафилипп (Франция) – 6.38,34
2. Воут ван Арт (Бельгия) – +0,24
3. Марк Хирши (Швейцария) – +0,24
4. Михал Квятковски (Польша) – +0,24
5. Якоб Фульсан (Дания) – +0,24
6. Примож Роглич (Словения) – +0,24
7. Майкл Мэттьюс (Австралия) – +0,53
8. Алехандро Вальверде (Испания) – +0,53
9. Максимилиан Шахман (Германия) – +0,53
10. Дамиано Карузо (Италия) – +0,53…
52. Дмитрий Страхов (Россия) – +20,13…
75. Сергей Чернецкий (Россия) – +21,59…
82. Иван Ровный (Россия).

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