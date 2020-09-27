Валерия Коблова, не выходившая на ковёр три года, выиграла чемпионат России по борьбе

Серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Валерия Коблова, пропустившая три года из-за травмы, выиграла чемпионат России по борьбе в Казани в весовой категории до 59 кг. В финале Коблова победила чемпионку России 2019 года Светлану Липатову со счётом 4:1.

Травму крестообразных связок колена Коблова получила на чемпионате мира – 2017 в Париже, а в сентябре 2019 года спортсменка родила дочь.

В весовой категории до 75 кг первенствовала бронзовый призёр Олимпийских игр — 2016 Екатерина Букина.

В остальных категориях победы одержали Надежда Соколова (до 50 кг), Анжелика Ветошкина (до 53 кг), Ольга Хорошавцева (до 55 кг), Вероника Чумикова (до 57 кг), Любовь Овчарова (до 62 кг), Ульяна Тукуренова (до 65 кг), Ханум Велиева (до 68 кг) и Марина Суровцева (до 72 кг).