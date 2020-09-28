Владивостокский «Витязь» дебютировал с поражения в Кубке России по гандболу

Мужской гандбольный клуб «Витязь» с поражения дебютировал в Кубке России. В матче 1/32 финала дальневосточная команда проиграла челябинскому «Динамо» со счётом 30:37.

В 1/16 финала «Динамо» сыграет с «Донскими Казаками», выбившими из розыгрыша «ДГТУ-Лидер». Ещё один участник этой стадии определится в игре «Скиф» (Омск) – «Технолог-Спартак» (Белгород).

В 1/8 финала в борьбу за Кубок России вступят «Виктор», «Каустик», «Нева» и СКИФ, а в 1/4 финала – «Акбузат», «Пермские медведи», ЦСКА и действующий обладатель трофея «Чеховские медведи».

Кубок России. 1/32 финала

«Динамо» (Челябинск) – «Витязь» (Владивосток) – 37:30 (17:14)

Самые результативные игроки: Долинин (5 голов/9 бросков), Мишин, Ткарёв (по 4/5) – Черных (13/20), Кириченко (8/18), Васильев (4/7).

Вратари: Недбайло (18 сейвов/45 бросков, 40% надёжности) – Королёв (7/33, 21%), Селянский (2/13, 15%).