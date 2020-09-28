Гандболистки «Кубани» без борьбы вышли в третий раунд Лиги Европы

Старт гандболисток «Кубани» в Лиге Европы передвинулся с октября на ноябрь. Клуб Евгения Трефилова начнёт еврокубковый сезон сразу с третьего раунда квалификационного турнира. Матчи второго раунда не состоятся по инициативе соперника – шведского «Луги».

«Матчи второго раунда еврокубка между «Кубанью» и шведским «Луги» не состоятся. Игры должны были пройти в октябре. Однако шведская сторона из-за юридическо-логистических трудностей отказалась от участия в евротурнире. Сегодня об этом стало известно официально», — сообщается на странице «Кубани» в социальной сети «ВКонтакте».



Соперник краснодарской команды станет известен после жеребьёвки, которая пройдёт во второй половине октября.

На данный момент «Кубань» провела два матча в чемпионате России, один из которых выиграла, и занимает седьмое место в турнирной таблице.