Гандболистки «Кубани» без борьбы вышли в третий раунд Лиги Европы

Старт гандболисток «Кубани» в Лиге Европы передвинулся с октября на ноябрь. Клуб Евгения Трефилова начнёт еврокубковый сезон сразу с третьего раунда квалификационного турнира. Матчи второго раунда не состоятся по инициативе соперника – шведского «Луги».
«Матчи второго раунда еврокубка между «Кубанью» и шведским «Луги» не состоятся. Игры должны были пройти в октябре. Однако шведская сторона из-за юридическо-логистических трудностей отказалась от участия в евротурнире. Сегодня об этом стало известно официально», — сообщается на странице «Кубани» в социальной сети «ВКонтакте».
Соперник краснодарской команды станет известен после жеребьёвки, которая пройдёт во второй половине октября.
На данный момент «Кубань» провела два матча в чемпионате России, один из которых выиграла, и занимает седьмое место в турнирной таблице.
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