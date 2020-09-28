Дзюдоист Михайлин: когда у руля «Самбо-70» сидят злобные интриганы, ехать туда не хочется

Серебряный призёр олимпийских игр в Лондоне, 4-кратный чемпион мира, 6-кратный чемпион Европы по дзюдо Александр Михайлин поздравил одноклассников и друзей-спортсменов с юбилеем школы «Самбо-70».
«Сегодня школа «Самбо-70» отмечает юбилей — 50 лет. От всей души поздравляю одноклассников, выпускников, спортсменов, сейчас учащихся в школе, и, конечно, тренерский штат школы, которые сделали из нас настоящих мужчин и замечательных спортсменов, и отдельно Павла Владимировича Фунтикова, который помог мне подготовится к Олимпийским играм в Лондоне и завоевать там медаль.
А теперь о принципах руководства школы и руководителях. Школа была известна ещё далеко до того, как за неё стали выступать прославленные фигуристки и гимнастки, но руководство даже не соизволило упомянуть о первых борцах, самбистах и дзюдоистах, чемпионах мира и Европы, о первых спортсменах, которые поехали на Олимпийские игры и завоевали медали — они и сделали имя школе «Самбо-70». Руководство говорит о памяти и о героях школы, но они только на фото. Сейчас многие спортсмены-борцы, которые прославляли эту школу, даже не приезжают в неё, многие скажут, что школа здесь ни при чём. Да, согласен, но когда у руля школы сидят злобные интриганы, которые считают, что школа — это они, то и ехать туда не хочется.
Желаю школе процветания и смены руководства, чтобы она существовала ещё многие годы, а для этого нужно, чтобы у руля стояли люди, которые всем сердцем болеют за школу, за её воспитанников и учеников, которые будут думать не о своём кармане, а о результатах школы и будут уважать всех, кто причастен к славе школы», — написал Михайлин на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Александра Михайлина в «Инстаграме».
Сегодня стало известно, что на юбилее не присутствовала и олимпийская чемпионка Алина Загитова, которую не пригласили.
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