Мини-футбольный клуб «Сибиряк» снялся с матча и пожаловался на соперников и АМФР

Мини-футбольный клуб «Сибиряк» объявил о снятии с матча Кубка России, так как из-за положительных тестов на COVID-19 в команде наблюдается нехватка игроков. В «Сибиряке» пожаловались, что «Динамо-Самара» и Ассоциация мини-футбола России (АМФР) не пошли навстречу, отказавшись перенести матч на другую дату.
«ПМФК «Сибиряк» вынужден информировать о невозможности своего участия в играх 1/8 финала Кубка России.
Матчи 1/8 финала Кубка России по мини-футболу между командами «Сибиряк» и «Динамо-Самара», которые должны были пройти 3 и 4 октября в Новосибирске, не состоятся в связи с массовым выявлением положительных результатов тестов на COVID-19 у игроков и тренерского штаба нашей команды.
К нашему большому сожалению, удивлению и разочарованию, на все предложения ПМФК «Сибиряк» о переносе игр на резервные дни календаря или на дату проведения ответных игр 1/8 финала в период с 14 октября по 18 ноября были получены отказы от Ассоциации мини-футбола России и клуба «Динамо-Самара». В связи с этим ПМФК «Сибиряк» вынужден информировать о невозможности своего участия в играх 1/8 финала Кубка России сезона-2020/2021», — отмечается в заявлении «Сибиряка», опубликованном во «ВКонтакте».
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