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Армянского шахматиста дисквалифицировали навсегда за использование компьютерных подсказок

Армянского шахматиста дисквалифицировали навсегда за использование компьютерных подсказок
Другие / Шахматы 0

Отдел сайта chess.com, обеспечивающий контроль честной игры, выступил с заявлением о том, что шахматист команды Armenia Eagles Тигран Петросян, тёзка девятого чемпиона мира, использовал компьютерные подсказки во время полуфинала и финала турнира Pro Chess League 2020. За это он получил пожизненную дисквалификацию, сообщает телеграм-канал «Шахматы +».

В финале Тигран одержал победу в партиях с Фабиано Каруаной, Уэсли Со и Леньером Домингесом. После окончания турнира Pro Chess League 2020 Уэсли Со обратил внимание на то, что Петросян во время партий часто смотрел вниз, причём в одно и то же место, и иногда даже более пяти раз за минуту. Это послужило основанием для более тщательной проверки, по итогам которой был подтверждён факт использования Тиграном подсказок.

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