Сергей Шишкарёв зарегистрировался кандидатом в президенты ФГР

Действующий президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв официально объявил о решении участвовать в выборах нового главы организации, которые пройдут 16 октября на очередной конференции. Об этом сообщается на сайте федерации.

В августе Шишкарев сообщил, что будет переизбираться на занимаемый им пост. 52-летний функционер возглавляет ФГР с апреля 2015 года. В декабре 2016 года он был переизбран на пост главы федерации на четырёхлетний срок.

«Я обещаю вам работать так же добросовестно. Отдавать всё свободное время вам [женской сборной], мужской сборной, развитию нашего вида спорта. Уже, наверное, могу назвать его «наш» – прошло пять с половиной лет с момента моего избрания. Надеюсь, что впереди нас ждёт большая совместная работа и большие успехи», — сказал Шишкарёв.