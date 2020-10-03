Казанский «Зенит» завоевал Суперкубок России, в гостях обыграв «Локомотив»

Волейболисты казанского «Зенита» стали обладателями Суперкубка России. Матч за почётный трофей состоялся во 2-м туре предварительного этапа чемпионата Суперлиги. Соперником «Зенита» стал хозяин площадки – новосибирский «Локомотив».
«Зенит» принимал участие в матче как обладатель Кубка России, «Локомотив» был признан чемпионом страны, так как был первым по итогам регулярного сезона, а плей-офф был прерван из-за пандемии.
Матч за Суперкубок получился равным, трофей был разыгран только на тай-брейке, который остался за гостями – 15:9.
Самым результативным у хозяев стал Дражен Лубурич, набравший 24 очка. 17 очков принёс команде Сергей Савин. У «Зенита» 27 очков на счету Бартоша Бедноржа, Эрвин Нгапет набрал 16 очков, Максим Михайлов – 14.
Волейбол. Мужчины. Суперкубок России
«Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит» (Казань) — 2:3 (18:25, 25:22, 23:25, 25:23, 9:15).
- 3 октября 2020
-
18:00
-
17:45
-
17:21
-
11:40
-
11:09
-
00:01
- 2 октября 2020
-
23:33
-
21:53
-
21:34
-
19:25
-
17:37
-
16:19
-
15:37
-
14:40
-
13:11
-
09:57
-
09:10
- 1 октября 2020
-
23:58
-
22:25
-
20:36
-
20:09
-
16:33
-
15:31
-
14:51
-
10:44
-
10:34
-
09:15
- 30 сентября 2020
-
23:28
-
20:32
-
19:43
-
16:28
-
16:21
-
15:53
- 29 сентября 2020
-
14:45
-
14:43