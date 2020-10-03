Итальянец Филиппо Ганна выиграл первый этап «Джиро д'Италия»

Итальянец Филиппо Ганна из команды Ineos Grenadiers стал победителем первого этапа многодневной велогонки «Джиро д'Италия» – гонки с раздельным стартом на 15,1 км.

22 секунды победителю уступили португалец Жоау Алмейда и датчанин Миккел Бьерг.

Лучшим из российских участников стал Александр Власов, занявший 54-е место.

Велошоссе. «Джиро д’Италия». 1-й этап

Индивидуальная гонка с раздельного старта, 15,1 км. Монреале – Палермо

1. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) – 15.24.

2. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step) – отставание 0.22

3. Миккел Бьерг (Дания, UAE Team Emirates) – то же отставание…

54. Александр Власов (Россия, «Астана») — +1.20…

65. Ильнур Закарин (Россия, ССС) — +1.26…

110. Павел Кочетков (Россия, ССС) — +1.53.