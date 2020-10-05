Кайседо выиграл третий этап «Джиро д'Италия», Алмейда возглавил общий зачёт

Эквадорский гонщик Хонатан Кайседо из команды EF Pro Cycling выиграл третий этап веломногодневки «Джиро д'Италия». Занявший второе место итальянец Джованни Висконти (Vini Zabu — KTM) отстал от лидера на 21 секунду. Третьим финишировал бельгиец Харм Ванхауке (Lotto Soudal). Российский велогонщик Ильнур Закарин из команды CCC финишировал 21-м.

В лидеры общего зачёта «Джиро д'Италия» вышел португалец Жоау Алмейда из Deceuninck — Quick Step. Закарин поднялся на 15-е место.



Велошоссе. «Джиро д’Италия». 3-й этап. Энна — Этна, 150 км

1. Хонатан Кайседо (Эквадор, EF Pro Cycling) — 4:02.33.

2. Джованни Висконти (Италия, Vini Zabu — KTM) — отставание 0.21.

3. Харм Ванхауке (Бельгия, Lotto Soudal) — +0.30…

21. Ильнур Закарин (Россия, ССС) — +1.37…

63. Павел Кочетков (Россия, ССС) — +11.34.

Общий зачёт после трёх этапов

1. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck — Quick Step) — 7:44.25

2. Хонатан Кайседо (Эквадор, EF Pro Cycling) — то же время.

3. Пельо Бильбао (Испания, Bahrain — McLaren) — +0.37…

15. Ильнур Закарин (Россия, ССС) — +1.38…

62. Павел Кочетков (Россия, ССС) — +12.47.