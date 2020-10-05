Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Кайседо выиграл третий этап «Джиро д'Италия», Алмейда возглавил общий зачёт

Кайседо выиграл третий этап «Джиро д'Италия», Алмейда возглавил общий зачёт
Другие / Велоспорт 0

Эквадорский гонщик Хонатан Кайседо из команды EF Pro Cycling выиграл третий этап веломногодневки «Джиро д'Италия». Занявший второе место итальянец Джованни Висконти (Vini Zabu — KTM) отстал от лидера на 21 секунду. Третьим финишировал бельгиец Харм Ванхауке (Lotto Soudal). Российский велогонщик Ильнур Закарин из команды CCC финишировал 21-м.

В лидеры общего зачёта «Джиро д'Италия» вышел португалец Жоау Алмейда из Deceuninck — Quick Step. Закарин поднялся на 15-е место.

Велошоссе. «Джиро д’Италия». 3-й этап. Энна — Этна, 150 км

1. Хонатан Кайседо (Эквадор, EF Pro Cycling) — 4:02.33.
2. Джованни Висконти (Италия, Vini Zabu — KTM) — отставание 0.21.
3. Харм Ванхауке (Бельгия, Lotto Soudal) — +0.30…
21. Ильнур Закарин (Россия, ССС) — +1.37…
63. Павел Кочетков (Россия, ССС) — +11.34.

Общий зачёт после трёх этапов

1. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck — Quick Step) — 7:44.25
2. Хонатан Кайседо (Эквадор, EF Pro Cycling) — то же время.
3. Пельо Бильбао (Испания, Bahrain — McLaren) — +0.37…
15. Ильнур Закарин (Россия, ССС) — +1.38…
62. Павел Кочетков (Россия, ССС) — +12.47.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020