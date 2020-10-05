После проблем с наркотиками норвежский лыжник Петтер Нортуг готовится бежать марафоны

После случая с наркотиками норвежский лыжник Петтер Нортуг вернулся к активным тренировкам и готовится выступать на марафонах.
34-летний Нортуг находится в хорошей физической форме и ведёт здоровый образ жизни. За последние три недели провёл несколько лыжероллерных тренировок на дистанции более 60 км со средней скоростью чуть более трёх минут на километр.
«Виделся с Петтером и тренировался с ним. У него всё хорошо, ему всё нравится. У него есть предрасположенность к марафонам, и это круто. Не думаю, что он сразу выиграет, но он явно лучше большинства. Было бы здорово, если бы он победил туристов, которые тоже довольно хорошо натренированы. Он впечатляет, и это быстрее, чем я езжу на лыжероллерах. Он всегда выкладывается по полной и имеет только одну передачу. Может быть, мы увидим его в Бейтостолене», – приводит слова Эмиля Иверсена Dagbladet.
Нортуг — двукратный олимпийский чемпион (2010), 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира.
- 5 октября 2020
-
22:32
-
22:03
-
21:22
-
20:12
-
15:48
-
13:19
-
12:51
-
12:01
-
11:35
-
11:21
- 4 октября 2020
-
21:00
-
19:12
-
18:36
-
18:03
-
16:19
-
13:51
-
00:49
- 3 октября 2020
-
20:14
-
19:05
-
18:45
-
18:00
-
17:45
-
17:21
-
11:40
-
11:09
-
00:01
- 2 октября 2020
-
23:33
-
21:53
-
21:34
-
19:25
-
17:37
-
16:19
-
15:37
-
14:40
-
13:11