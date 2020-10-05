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После проблем с наркотиками норвежский лыжник Петтер Нортуг готовится бежать марафоны

После проблем с наркотиками норвежский лыжник Петтер Нортуг готовится бежать марафоны
Другие / Лыжный спорт 0

После случая с наркотиками норвежский лыжник Петтер Нортуг вернулся к активным тренировкам и готовится выступать на марафонах.

34-летний Нортуг находится в хорошей физической форме и ведёт здоровый образ жизни. За последние три недели провёл несколько лыжероллерных тренировок на дистанции более 60 км со средней скоростью чуть более трёх минут на километр.

«Виделся с Петтером и тренировался с ним. У него всё хорошо, ему всё нравится. У него есть предрасположенность к марафонам, и это круто. Не думаю, что он сразу выиграет, но он явно лучше большинства. Было бы здорово, если бы он победил туристов, которые тоже довольно хорошо натренированы. Он впечатляет, и это быстрее, чем я езжу на лыжероллерах. Он всегда выкладывается по полной и имеет только одну передачу. Может быть, мы увидим его в Бейтостолене», – приводит слова Эмиля Иверсена Dagbladet.

Нортуг — двукратный олимпийский чемпион (2010), 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира.

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