Лыжница Юлия Чекалёва родила дочь

Российская лыжница Юлия Чекалёва в среду, 7 октября, стала мамой в третий раз. После двух сыновей спортсменка родила дочь. Рост новорожденной составил 57 см, вес — 4450 гр.

«Мы тебя так долго ждали, наша принцесса. Добро пожаловать в этот мир!» — написала Чекалева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Юлии Чекалёвой в «Инстаграме».

Юлия замужем за лыжником Алексеем Курицыным. У супругов уже есть два сына – 8-летний Матвей и 4-летний Макар.

Чекалёва — двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, победитель Универсиады-2009. В 2017 году лыжницу дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, в 2018 году Спортивный арбитражный суд отменил пожизненное отстранение, но не оправдал спортсменку.