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Штангистов Албегова и Туриеву дисквалифицировали на четыре года

Штангистов Албегова и Туриеву дисквалифицировали на четыре года
Другие / Прочие виды спорта 0

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) дисквалифицировала шестерых российских штангистов. Среди дисквалифицированных — бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года Руслан Албегов и чемпионка мира 2013 года Тима Туриева.

Обоих спортсменов дисквалифицировали на четыре года. Их дисквалификации отсчитываются с конца 2017 года, они смогут вновь вернуться к соревнованиям в конце 2021 года.

Помимо этого были дисквалифицированы Егор Климонов, Юлия Коновалова, Дмитрий Лапиков и Максим Шейко. Климонова и Коновалову отстранили на четыре года, Шейко — на шесть, а Лапикова — на восемь лет.

Из-за допинговых проблем России выдали лишь две квоты на участие в Олимпийских играх в Токио. Олимпиада ранее была перенесена с 2020 на 2021 год.

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