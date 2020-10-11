Максим Шмырёв: уберите телевидение из спорта, и последний загнётся

19-кратный чемпион России по настольному теннису, бронзовый призёр чемпионата Европы 1996 года в миксте Максим Шмырёв выразил мнение о роли телевидения в развитии спорта.
«С одной стороны, для спортсменов, которые вовлечены в этот бизнес, Олимпиада — высший предел человеческой жизни на том отрезке, который называется «спорт». С другой — спорт давно перестал иметь какое бы то ни было прикладное значение. Он не может быть самодостаточен без спонсорства, без денег, а деньги диктуют формат, независимо от того, нравится это кому-то, или нет. В глобальном смысле это, действительно, шоу-бизнес, не более.
Игры, безусловно, важны для человечества — как концерты, как шахматы, как музыка. Но всё это, если вспомнить известную поговорку про хлеб и зрелища, стоит всё же на втором месте. Чем глубже мы уходим в эпоху информатики, тем глубже будем окунаться в зависимость от телевидения, от трансляций, от спонсоров. Уберите телевидение из спорта, и последний загнётся.
Даже футбол. Понятно, что футбол — это, без сомнения, спорт №1 в мире, в том числе включая Китай, но всё равно это всего лишь развлекуха, отвлечение от обыденности. Без футбола наш мир точно не умрёт», — приводит слова Шмырёва RT.
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