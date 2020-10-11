«Ростов-Дон» обыграл немецкий «Битигхайм» в матче гандбольной Лиги чемпионов
Гандболистки клуба «Ростов-Дон» на выезде сыграли с немецким «Битигхаймом» в матче гандбольной Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой россиянок со счётом 32:31.
За четыре минуты до окончания матча «Ростов-Дон» вёл с разницей в три мяча, однако россиянкам не удалось избежать сложностей в концовке встречи. На последней секунде центральный Ким Найдзинавичюс могла спасти «Битигхайм» от проигрыша, но после её броска мяч попал в перекладину.
«Ростов-Дон» поднялся на второе место в группе A, набрав 5 очков в трёх матчах. Лидером группы остаётся норвежский «Вайперс Кристиансанн».
Следующий матч «Ростов-Дон» проведёт дома 17 октября с французским «Мецем». 14 октября команде предстоит встреча с «АГУ-Адыиф» в матче чемпионата России.
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