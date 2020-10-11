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Португалец Рубен Геррейру выиграл девятый этап «Джиро д'Италия»

Португалец Рубен Геррейру выиграл девятый этап «Джиро д'Италия»
Другие / Велоспорт 0

Португальский гонщик Рубен Геррейру из команды EF Pro Cycling стал победителем девятыого этапа веломногодневки «Джиро д'Италия».

Геррейру на 8 секунд опередил на финише испанца Жонатана Кастровьехо (INEOS Grenadiers). Третьим финишировал датчанин Миккел Бьерг (UAE-Team Emirates). Россиянин Ильнур Закарин (ССС) показал 26-е время.

Лидерство в общем зачёте сохранил португалец Жоау Алмейда из Deceuninck-Quick Step.

Велошоссе. «Джиро д’Италия». 9-й этап. Сан-Сальво – Роккаразо, 208 км

1. Рубен Гуррейру (Португалия, EF Pro Cycling) – 5:41.20
2. Жонатан Кастровьехо (Испания, INEOS Grenadiers) – отставание 0.08
3. Миккель Бьерг (Дания, UAE-Team Emirates) – +0.58…
26. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – +2.08

Общий зачёт после 9-го этапа

1. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step) – 35:35.50
2. Вилко Келдерман (Нидерланды, Sunweb) – +0.30
3. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain McLaren) – +0.39
14. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – +1.56

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