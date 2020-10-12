В квартире бывшего президента ВФЛА Шляхтина прошли обыски

В квартире и рабочем кабинете министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина, который ранее был президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), прошли обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Сообщается, что процедура прошла в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на финансирование футбольного клуба «Крылья Советов», который по итогам прошлого сезона вылетел из РПЛ и в настоящее время выступает в ФНЛ.
Шляхтин возглавил ВФЛА в 2016 году. На тот момент организация была лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, ныне World Athletics) из-за допингового скандала. С того момента российским атлетам для участия в международных соревнованиях было необходимо получение нейтрального статуса. В ноябре прошлого года Шляхтина обвинили во вмешательстве в расследование антидопингового дела российского прыгуна в высоту Данила Лысенко и отстранили от деятельности. Через несколько дней функционер ушёл в отставку.
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