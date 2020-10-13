Олег Кулешов покинул пост главного тренера гандбольного ЦСКА

Олег Кулешов покинул пост главного тренера мужского гандбольного ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Спасибо, Олег Михайлович! Благодарим за проделанную работу и желаем больших карьерных и личных успехов в будущем!» — говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба.

Олег Кулешов — бронзовый призёр Олимпиады-2004, чемпион мира (1997), чемпион (1996) и вице-чемпион (2000) Европы и победитель гандбольной Лиги чемпионов (сезон-2001/2002). С 2012 по 2015 год возглавлял сборную России по гандболу.

В нынешнем сезоне ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России после семи туров. 16 октября «армейцам» предстоит домашняя встреча с «Сунгулем».