Олег Кулешов покинул пост главного тренера гандбольного ЦСКА
Олег Кулешов покинул пост главного тренера мужского гандбольного ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
«Спасибо, Олег Михайлович! Благодарим за проделанную работу и желаем больших карьерных и личных успехов в будущем!» — говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба.
Олег Кулешов — бронзовый призёр Олимпиады-2004, чемпион мира (1997), чемпион (1996) и вице-чемпион (2000) Европы и победитель гандбольной Лиги чемпионов (сезон-2001/2002). С 2012 по 2015 год возглавлял сборную России по гандболу.
В нынешнем сезоне ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России после семи туров. 16 октября «армейцам» предстоит домашняя встреча с «Сунгулем».
- 13 октября 2020
-
13:55
-
12:54
-
12:26
-
11:59
-
11:32
-
10:36
-
10:00
- 12 октября 2020
-
22:50
-
22:32
-
20:58
-
19:17
-
17:52
-
15:28
-
10:52
-
10:11
-
09:14
- 11 октября 2020
-
22:21
-
22:09
-
21:12
-
17:04
-
13:02
-
00:41
- 10 октября 2020
-
18:44
-
11:24
-
11:23
-
09:43
-
00:31
- 9 октября 2020
-
23:17
-
22:53
-
21:53
-
21:40
-
21:00
-
19:58
-
19:44
-
19:14
Партнерский контент