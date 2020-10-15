Чемпион мира по водному поло Александр Родионов умер на 72-м году жизни
Бывший российский ватерполист Александр Родионов скончался на 72-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации водного поло России. Причина смерти спортсмена не называется.
«Федерация водного поло России выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Владимировича. Информация о похоронах будет опубликована позднее», — говорится на сайте Федерации.
Родионов в составе московского «Динамо» становился чемпионом СССР, а также многократно завоёвывал медали турнира. В составе сборной СССР ватерполист стал чемпионом мира 1975 года.
После завершения спортивной карьеры Родионов продолжал работать в водном поло. Он работал комиссаром всероссийских соревнований, являлся членом спортивно-технической комиссии федерации.
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