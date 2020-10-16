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Шишкарёв: знаем, что в гандболе присутствует проблема ставок. Есть нечистые на руку игроки

Шишкарёв: знаем, что в гандболе присутствует проблема ставок. Есть нечистые на руку игроки
Другие / Гандбол 0

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв рассказал о проблемах, которые в настоящий момент наблюдаются в этом виде спорта.

«Мы поговорили о проблемах судейства. Я впервые поднял очень тонкий и чувствительный вопрос. Мы, к сожалению, понимаем и знаем, что в нашем виде спорта присутствует проблема ставок. Есть нечистые на руку игроки, есть странные результаты матчей. Мы накапливаем статистику, смотрим за всем этим.

Я анонсировал сегодня и предупредил нечистых на руку деятелей, что, если подобные факты будут подтверждены — а мы системно работаем по данному вопросу, — соответствующие материалы будут переданы в правоохранительные органы. Мы постараемся удушить эту гадюку в самом зародыше. Будем действовать жёстко и решительно», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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