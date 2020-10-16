Шишкарёв: почему бы не пригласить Путина на финал ЧМ по гандболу?

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв рассказал, что постарается пригласить на финал чемпионата мира президента России Владимира Путина, если сборная России туда выйдет. Напомним, турнир пройдёт в январе 2021 года в Египте.

«Если говорить о мужской сборной, нам удалось получить вайлд-кард. Ожидание? Неизвестно, пройдут ли эти соревнования или нет… Ситуация очень непредсказуемая. С другой стороны, в Дании и Норвегии очень жёсткие требования по ковидным ограничениям. Объявлено, что сборные будут жить в так называемом пузыре, хоть и не очень нравится мне это слово. Что это значит? Это отдельное размещение каждой команды на отдельном этаже гостиницы, отдельное питание, автобус. Также будет ограничение по общению с журналистами, менеджерами чемпионата — максимальная автономия каждой из сборной. Контакт между игроками будет только на площадке. Жёсткие меры и постоянные тесты — гарантия нераспространения заболевания.

Велики шансы провести эти соревнования в Египте. Наш президент федерации — египтянин. Может, обратили внимание во время жеребьёвки, какая была поддержка и как была организована процедура? Египетские пирамиды, потрясающие спецэффекты… Самое главное — мы чувствовали, что поддержка чемпионата оказывается на самом высоком государственном уровне. Мечтаем о достойном выступлении мужской команды на этом чемпионате. Очень хочу, чтобы наша команда вышла в финал. Если мы сможем это сделать, то почему не пригласить на финал президента России? У нас очень хорошие, тёплые и дружеские отношения с Египтом. Но для того, чтобы были такие хлопоты — нужно до этого финала сначала дойти. Но чем чёрт не шутит? У нас хорошая команда: новый тренер, новые амбиции. Не стоит нас хоронить. Если мужики соберутся и состав будет близок к оптимальному — наша сборная неплохо выступит на чемпионате», — передает слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.