Ван дер Пул выиграл «Тур Фландрии», Алафилипп на пути к подиуму врезался в мотоцикл

Гонщик из Нидерландов Матье ван дер Пул из команды Alpecin-Fenix впервые в карьере выиграл монументальную гонку, одержав победу на «Туре Фландрии».

Тройка лидеров определилась примерно за 40 км до финиша дистанции протяжённостью 243,3 км. Помимо ван дер Пула в неё входили бельгиец Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma) и француз Жулиан Алафилипп (Deceuninck — Quick Step). За 35 км до финиша чемпион мира предпринял попытку единолично возглавить гонку и потерпел неудачу. Атакуя соперников, Алафилипп не заметил, что ехавший перед гонщиками мотоцикл замедлил ход, врезался в него и упал. Француз серьёзно повредил правую руку и не смог продолжить гонку.

Ван дер Пул и Ван Арт разыграли победу в финишном спурте, а на третье место в итоге поднялся норвежец Александр Кристофф (UAE Team Emirates).