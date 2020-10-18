Британец Тао Гейган Харт выиграл 15-й этап «Джиро д'Италия»

Британский велогонщик Тао Гейган Харт из INEOS Grenadiers одержал победу на 15-м этапе «Джиро д'Италия». Две секунды на финише ему уступил представитель Нидерландов Вилко Келдермана (Sunweb), который сократил отставание от лидера общего зачёта португальца Жоау Алмейды (Deceuninck — Quick Step) до 15 секунд. Третьим стал австралиец Джей Хиндли (Sunweb).
Велошоссе. «Джиро д’Италия». 15-й этап. Авиабаза Ривольто – Пьянкавалло, 185 км
1. Тао Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 4:58.52
2. Вилко Келдерман (Нидерланды, Sunweb) – отставание 0.02
3. Джей Хиндли (Австралия, Sunweb) – +0.04…
22. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – +5.51.
Общий зачёт после 15-го этапа
1. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step) – 59:27.38
2. Вилко Келдерман (Нидерланды, Sunweb) – +0.15
3. Джей Хиндли (Австралия, Sunweb) – +2.56...
17. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – +22.24.
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