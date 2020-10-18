Абдулрашид Садулаев стал пятикратным чемпионом России по вольной борьбе

Олимпийские чемпионы Абдулрашид Садулаев и Алан Хугаев завоевали золотые медали чемпионата России по вольной борьбе, который проходил в Наро-Фоминске.



В финальной схватке в весовой категория до 97 кг Садулаев нанёс поражение Асланбеку Сотиеву со счётом 8:2. Бронзовые награды достались Асланбеку Газзаеву и Эрику Джиоеву. 24-летний Садулаев стал пятикратным чемпионом страны (2014, 2015, 2017, 2018, 2020).

В финале веса до 125 кг Хугаев поборол Шамиля Шарипова – 7:4. Бронзовыми призёрами стали Анзор Хизриев и Виталий Голоев.

Ранее в финале категории до 86 кг Даурен Куруглиев одолел Артура Найфонова — 2:1. Третье место поделили Арсен-Али Мусалалиев и Магомед Рамазанов.

Победителем в весе до 92 кг стал Алихан Жабраилов, который в решающей схватке поборол Магомеда Курбанова- 4:2. Бронзовые медали получили Батырбек Цакулов и Анзор Уришев.