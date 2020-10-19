Сыгравшие в масках игроки заразились COVID-19. Матч с «Чеховскими медведями» перенесли

Матч мужских гандбольных клубов «Чеховские медведи» и «Адемар», которые должны были сыграть в Лиге Европы, перенесли на неопределённый срок. Об этом сообщается в «инстаграме» российского клуба.

Напомним, ранее встречу чемпионата Испании по гандболу между командами «Адемар» и «Синфин» игроки провели в масках. Несмотря на это, спортсмены заразились коронавирусом.

«В связи с положительным тестом на COVID-19 у игроков «Адемар Леон» испанские органы здравоохранения отправили команду на карантин, не дав команде сдать повторные анализы. Поэтому матч первого тура Лиги Европы перенесён. В ближайшее время EHF согласует новую дату игры с «Чеховскими медведями» и «Адемар Леоном», — отмечается в сообщении «Чеховских медведей».