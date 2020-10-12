«А как они дышать будут?» В Испании впервые в истории сыграли матч в медицинских масках

Впервые в истории официальный матч в игровом виде спорта прошёл с использованием средств индивидуальной защиты. Встречу чемпионата Испании по гандболу между командами «Адемар» и «Синфин» игроки провели в масках. Доводы тренеров и врачей о том, что спортсмены рискуют здоровьем, перекрывая полноценный доступ кислорода к лёгким, чиновников не тронули. Они были уверены, что защититься от угрозы коронавируса намного важнее.
Исторический маскарад
В Испании прошёл настоящий маскарад. В прямом смысле этого слова. Власти региона Кастилья и Леон ужесточили правила, направленные на ограничение распространения коронавируса. Это ужесточение привело к абсурдной ситуации.
Согласно этим правилам, а именно пункту 4.2.4 во время занятий спортом на закрытых спортивных объектах использование масок является обязательным. Не во время просмотра соревнований, не во время нахождения на скамейке запасных, а непосредственно во время занятий!
За день до игры национального гандбольного чемпионата клубы «Адемар» и «Синфин» узнали о требовании властей и сделали запрос – обязательно ли ношение маски для игроков, находящихся непосредственно на площадке. И получили утвердительный ответ.
Делать нечего – пришлось подчиниться. Зато оба клуба вошли в историю.
«Абсурд, нелепица, глупость!»
Больше всего возмущались даже не игроки, а врачи, руководство клубов и тренеры.
«А как они дышать будут? Ведь во время матча необходим постоянный приток кислорода в лёгкие, а маски очень сильно этому мешают», – говорили медики.
«Интересно, как вообще можно играть в маске в контактном виде спорта? Но если это поможет остановить распространение коронавируса… Надеюсь, те кто принимал решение, знают, к чему этому может привести», – подчеркнул наставник «Адемара» Маноло Каденас.
Первый в истории спортивный матч в медицинских масках
Фото: facebook.com/Ademar-León
Едва начался матч, игроки дружно спустили маски с носа, а кто-то просто сдёрнул на подбородок, чтобы не мешались. Лишь в некоторых моментах по указанию судей гандболисты вновь надевали маски так, как требуется.
Как такое ношение масок помогало защититься от потенциальной угрозы – никто не понял.
«Абсурд, нелепица, глупость», – дружно возмущались гандболисты после матча, за которым, кстати, наблюдали 700 зрителей.
Баскетболистки оказались смелее
Руководство испанской лиги отправило властям региона просьбу о пересмотре ограничений, поскольку ношение масок во время игры может нанести серьёзный ущерб здоровью спортсменов. В противном случае гандбольные матчи придётся переносить в другой регион.
Но пока удалось добиться только того, что «если игроки начнут ощущать недостаток кислорода, то они могут снять маску».
Гандболисты уже заявили, что повторять такой эксперимент не собираются.
А вот баскетболистки в регионе изначально не стали подчиняться требованиям региональных властей. «Авенида» и «Витория» сыграли без всяких масок, заявив, что ковидный протокол лиги выше, чем какое-то местное распоряжение.
Либо нормальный спорт, либо вообще никакого. Только не новый маскарад.
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