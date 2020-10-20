«Астраханочка», «Кубань» и «Звезда» узнали соперников по квалификации Лиги Европы
Российские женские гандбольные клубы «Астраханочка», «Кубань» (Краснодар) и «Звезда» (Московская область) узнали соперников по третьему квалификационному раунду гандбольной Лиги Европы, сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола на странице в "Твиттере".
Жеребьёвка прошла сегодня, 20 октября, в австрийской Вене. За выход в групповой этап европейского турнира «Астраханочка» поборется с «Мольде» (Норвегия), «Кубань» — с «Метцингеном» (Германия), «Звезда» — с «Бера Бера» (Испания).
Матчи третьего раунда квалификации состоятся 14-15 и 21-22 ноября.
В групповом этапе Лиги Европы победители отборочных матчей присоединятся к «Ладе» (Тольятти), «Минаур Бая Маре» (Румыния), «Шиофоку» (Венгрия) и «Хернинг-Икаст» (Дания).
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