Член сборной России по акробатике предложила подписчикам стать крёстными ребёнка за iPhone

Член сборной России по акробатике Алёна Кулакова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка предложила желающим стать крёстными родителями своего будущего ребёнка за новый iPhone и MacBook.

«Сейчас для всех будет шок, прошу с пониманием отнестись и без осуждения – я БЕРЕМЕННА! Принимаю поздравления, и для тех, кто очень давно хотел завести ребёнка, но не получается, – готова предложить вам места «крёстных родителей» за iPhone 12 PRO и MacBook Pro. Все условия – в «директ».

Всё таки я профессиональный тренер и спортсмен, и мне будет тяжело одной с ребёнком, а с iPhone 12PRO и крёстными немного легче и мне, и моему ребёнку!

Хайпожоры – сразу на выход, я девочка взрослая и решения принимать умею сама! Моя жизнь – мои правила», — написала спортсменка.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Кулаковой.