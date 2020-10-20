Член сборной России по акробатике предложила подписчикам стать крёстными ребёнка за iPhone

Член сборной России по акробатике Алёна Кулакова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка предложила желающим стать крёстными родителями своего будущего ребёнка за новый iPhone и MacBook.
«Сейчас для всех будет шок, прошу с пониманием отнестись и без осуждения – я БЕРЕМЕННА! Принимаю поздравления, и для тех, кто очень давно хотел завести ребёнка, но не получается, – готова предложить вам места «крёстных родителей» за iPhone 12 PRO и MacBook Pro. Все условия – в «директ».
Всё таки я профессиональный тренер и спортсмен, и мне будет тяжело одной с ребёнком, а с iPhone 12PRO и крёстными немного легче и мне, и моему ребёнку!
Хайпожоры – сразу на выход, я девочка взрослая и решения принимать умею сама! Моя жизнь – мои правила», — написала спортсменка.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Кулаковой.
- 20 октября 2020
-
19:13
-
19:02
-
17:43
-
14:30
-
14:25
-
13:24
-
10:55
-
00:00
- 19 октября 2020
-
23:31
-
21:34
-
19:19
-
18:15
-
17:29
-
14:17
-
11:20
-
10:16
-
09:15
-
01:02
-
00:03
- 18 октября 2020
-
23:48
-
21:17
-
19:52
-
18:14
-
17:42
-
10:56
-
10:41
-
09:49
-
09:35
- 17 октября 2020
-
23:14
-
19:24
-
18:23
-
17:32
-
16:23
-
15:44
-
15:00