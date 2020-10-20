Карпов, Карякин и Костенюк посетили премьеру мюзикла «Шахматы» в Москве

В театре МДМ состоялась премьера мюзикла «Шахматы». Главным гостем вечера стал 16-кратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, один из прототипов главного героя мюзикла Анатолия Сергиевского.

Премьеру также посетили представители мира шахмат – чемпионы мира и Европы Александра Костенюк и Павел Трегубов, Сергей Карякин, российские звёзды: Филипп Киркоров, Лариса Долина, Алексей Кортнев, Алёна Свиридова, Алена Хмельницкая, Стас Костюшкин, Ольга Бузова, Лариса Вербицкая, Юрий Чурсин, Ирина Слуцкая, специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и другие.

«Очень интересно и драматично. Я как будто погрузился в события тех лет, побывал на матчах Спасский-Фишер, Карпов-Корчной. И это действительно были не просто матчи за первенство мира, это было противостояние стран. И в спектакле это показано. И я бы хотел выразить благодарность создателям мюзикла, ведь это отличная популяризация шахматного спорта, что очень-очень важно!» — сказал Карякин.